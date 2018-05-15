طرح أكثر من 21 ألف منتج ضمن الدفعة الخامسة من "سكني"

أعلنت #وزارة_الإسكان_السعودية اليوم ، عن طرح 21,612 منتجا سكنيا تمثل الدفعة الخامسة لبرنامج سكني، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري والبالغة 300 ألف منتج، ليصبح مجموع ما تم تخصيصه خلال الأشهر الخمسة الأولى 105174 خياراً سكنياً وتمويلياً.

وأوضحت الوزارة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الاثنين في جدة، تفاصيل الدفعة الخامسة والتوزيع الجغرافي لها، مشيرة إلى أن هذه الدفعة تشمل تخصيص 8115 وحدة سكنية تحت الإنشاء "البيع على الخارطة"، بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، موزعة على منطقة مكة المكرمة 7279، والمنطقة الشرقية 836.