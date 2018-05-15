"سوفت بنك" يعتزم تأسيس صندوق "رؤية" جديد

قال ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لمجموعة #سوفت_بنك، اليوم الثلاثاء، إن صندوق "رؤية" ثانياً سيُؤسس في المستقبل القريب، مضيفاً أن استثمار الصندوق الجديد قد يأتي من مستثمرين في الصندوق الأول أو من مؤسسات استثمارية.

وقال سون خلال مؤتمر في طوكيو: "صندوق رؤية 2 سيأتي بكل تأكيد"، مشيراً إلى أن ذلك سيتم "في المستقبل القريب"، لكنه قال أيضاً إن الصندوق لن يُدشن في الأشهر الستة القادمة، بحسب "رويترز".

وأضاف أن مؤسسات استثمارية أبدت اهتماماً بالاستثمار فيه.

يذكر أن حجم صندوق "رؤية سوفت بنك"، أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم، والذي تعتبر السعودية أكبر مساهم فيه، ، فاق 93 مليار دولار.