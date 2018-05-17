النفط يخترق 80 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 2014

سجلت أسعار #النفط أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014 اليوم الخميس مع اختراق #برنت من 80 دولاراً للبرميل في ظل شح بالإمدادات واستمرار قوة الطلب.

وسجل خام برنت 80.16 دولارا قبل أن يعود ويهبط دون هذا المستوى.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت عند 79.40 دولار للبرميل مرتفعة 0.14% من إغلاقها السابق بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أعوام ونصف.

وسجلت عقود #الخام_الأميركي غرب تكساس الوسيط 71.73 دولار للبرميل بزيادة 24 سنتا أو 0.3% عن التسوية السابقة وغير بعيدة عن مستوى 71.92 دولار المسجل يوم الثلاثاء وهو الأعلى أيضا منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.

وقال بنك ايه.ان.زد اليوم إن برنت "يلوح الآن باختراق الثمانين دولاراً للبرميل مع استمرار المخاطر الجيوسياسية في دعم الأسعار و ابتهاج المستثمرين بتراجع غير متوقع في المخزونات بالولايات المتحدة."