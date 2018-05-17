رفع الفائدة يلحق ضررا باقتصادات هذه الدول

كشف تقرير لوكالة موديز أن الديون السيادية للدول الناشئة هي الأكثرعرضة لتأثرها بشكل سلبي من ارتفاع معدل الفائدة.

وأوضحت موديز أن سندات هذه الاقتصادات قصيرة الأجل، ما يعني أنها ستضرر في حال تعرضها لارتفاع معدلات فائدة بشكل تدريجي وثابت أو حتى ارتفاع مفاجئ.

وبحسب "موديز" فإن الاقتصادات هي، لبنان ومصر والبحرين وباكيستان ومنغوليا إضافة إلى الأردن وسيريلانكا.

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، قال الرئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال زياد عواد، إن أكثرية البلدان الناشئة تستودر البترول وهم بحاجة للدولار لشراءه ولتمويل ميزانياتها، كما أن لديهم ديونا بالدولار، فيما دخولهم بالعملات المحلية.

وتوجد 4 عوامل تؤثر على هذه الاقتصادات هي النفط، وارتفاع الدولار، والعوائد والحروب التجارية.

وأضاف عواد أن مستوى الفائدة لديه التأثير الأكبر على العوائد، والدولار والأسواق بشكل عام سواء الديون أو أسواق المال هي الأكثر عرضة للتأثر برفع أسعار الفائدة.

ولفت إلى أن ما يساعد اقتصادات بلدان الخليج استقرار العملة، فيما تواجه الاقتصادات الناشئة الأخرى مخاطر هبوط عملاتها بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.