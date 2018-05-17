S&P داو جونز تدرس رفع تصنيف السعودية لسوق ناشئة

قالت #ستاندرد_آند_بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق إنها تجري مشاورات مع المستثمرين بشأن ما إذا كانت سترفع تصنيف السعودية إلى مرتبة #السوق_الناشئة في مؤشر جديد على تنامي الاهتمام بالمملكة بين مديري الصناديق العالمية.



ويعتقد مديرو صناديق أن رفع ستاندرد آند بورز داو جونز لتصنيف المملكة قد يجذب المزيد من الأموال الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية لكنها ستقل كثيرا عن المبالغ المرتبطة برفع مماثل للتصنيف من قبل أم.أس.سي.آي وفوتسي راسل.



وتدرس ستاندرد آند بورز داو جونز، بحسب رويترز؛ #رفع_تصنيف_السعودية منذ عدة سنوات لكنها اتخذت قرارا سلبيا في هذا الشأن العام الماضي بسبب قيود دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق. والمملكة مصنفة حاليا عند "دولة ذات وضع منفرد".



وقالت الشركة في بيان مساء أمس الأربعاء إنه بعد إصلاحات مثل تخفيف متطلبات الترخيص للاستثمار الأجنبي في الأسهم وتغييرات في قواعد الحفظ، فإن شركة مؤشرات الأسواق شرعت في جمع آراء المستثمرين.



وتوجه الشركة أسئلة عما إذا كان يجب رفع تصنيف السعودية، وما إذا كان هذا يجب أن يجري دفعة واحدة أم على مراحل، وما إذا كان التغيير يجب أن يكون في وقت قريب ربما في سبتمبر من العام الجاري أو في 2019 أو في وقت لاحق.