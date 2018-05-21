كيف تستفيد أسواق الإمارات من الحزم التحفيزية؟

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات الدكتور عبيد الزعابي، إن الحزمة التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة الإماراتية تعتبر مؤشر إيجابي جدا على جميع المحاور بما فيها جذب الأموال الأجنبية.

وأشار إلى أن القرار صائب وسيرفع من تصنيف دولة الإمارات على مؤشر سهولة الأعمال التابع للبنك الدولي.

وأوضح أن حدود الملكية كان من أكثر الأسباب التي تعيق تدفق الأموال للدولة، ومن المفترض أن تسهم هذه القرارات في تدفق الأموال الجنبية.

وقال الزعابي إن القرارات تعالج مشاكل معوقات التأشيرات والإقامة وحدود والتي كانت تساهم في إعاقة تدفق الأموال، ومن المنتظر أن تفتح هذه الحزمة التحفيزية قناة جديدة لتدفق رؤوس أموال كبيرة للأسواق، وهذا الزخم سينعكس على الأسواق المالية في دولة الإمارات.