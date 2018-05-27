"المراعي" تعلن خطة خمسية باستثمارات 10.6 مليار ريال

وافق مجلس إدارة #شركة_المراعي على خطة الأعمال الخمسية للفترة 2019-2023 والتي تعتبر الخطوة الأولى نحو (المراعي 2025).

وقد أكد استعراض الخطة أن البنية التحتية، من حيث العمليات والأفراد والنظم، موجودة لتمكين الشركة من مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق طموحها على المدى الطويل.

وقالت #المراعي في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن كل وحدة من وحدات العمل السبع ستقود الشركة إلى النمو والابتكار عبر قنوات التجارة التقليدية والتجارة الحديثة والخدمات الغذائية، مع تحويل نموذج التشغيل الخاص بها عن طريق تطوير الأنظمة الفيزيائية والحوسبة والتنميط الرقمي لصناعة الأغذية والمشروبات.

وبالنظر إلى استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة في جميع أنحاء المنطقة، سيستمر التركيز على الكفاءة وتحسين التكلفة خلال فترة الخطة لضمان استمرارية التنافسية والجودة العالية.

ومن المخطط أن يصل مستوى الاستثمار الرأسمالي لشركة المراعي خلال الفترة 2019 - 2023 إلى 10.6 مليار ريال، بما يتماشى مع دورة الاستثمار طويلة الأجل للشركة التي تتطلب استثمارات أقل توسعًا وتركيزًا على المزيد من الكفاءة والاستدامة. مكونات هذا الاستثمار ستكون استبدال الأصول الموجودة. تحسين القدرات الإنتاجية والقدرات في المزارع ومرافق التصنيع، مرافق التوزيع والنقل، توسيع البصمة الجغرافية وتعزيز قدرات الابتكار وتطوير المنتجات.

وسيتم تمويل هذا البرنامج الاستثماري من خلال التدفق النقدي التشغيلي المتزايد للشركة، وكذلك من خلال قنوات التمويل الأخرى مثل البنوك وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق التنمية الزراعية، وبرامج الصكوك المحلية والدولية.