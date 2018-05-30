دمج سوقي دبي وأبوظبي يزيد ثقلهما بالمؤشرات العالمية آخر تحديث: الأربعاء 15 رمضان 1439 هـ - 30 مايو 2018 KSA 16:25 - GMT 13:25 تارخ النشر: الأربعاء 15 رمضان 1439 هـ - 30 مايو 2018 KSA 16:20 - GMT 13:20 المصدر: دبي - العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك دمج سوقي دبي وأبوظبي يزيد ثقلهما بالمؤشرات العالمية PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للأوراق المالية محمد علي ياسين للحديث عن أداء أسواق الأسهم الإماراتية.