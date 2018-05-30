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دمج سوقي دبي وأبوظبي يزيد ثقلهما بالمؤشرات العالمية

المصدر: دبي - العربية.نت
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مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للأوراق المالية محمد علي ياسين للحديث عن أداء أسواق الأسهم الإماراتية.

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