الراجحي: إيرادات النفط السعودي ستقفز لـ574 مليار ريال

توقع رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، في مقابلة مع قناة "العربية"، ارتفاع عوائد #السعودية من صعود أسعار النفط إلى 547 مليار ريال، خلال العام الحالي، فيما كانت تشير التقديرات الحكومية إلى 492 مليار ريال.

وقال السديري "نتوقع أن تصل إيرادات النفط إلى547 مليار ريال في عام 2018. تم إنفاق حوالي 20% من النفقات المدرجة في الميزانية مع نهاية الربع الأول من 2018 - أي حوالي 200 مليار ريال سعودي تم إنفاقها مقارنةً بـ978 مليار ريال من النفقات المخطط لها في عام 2018، منها 205 مليارات ريال تتعلق بالنفقات الرأسمالية و773 مليار ريال حاليا".

"مع زيادة النفقات، يمكننا أن نتوقع استمرار نمو القروض والتعافي الاقتصادي".

وأضاف السديري في تعليقه على تقرير شركة الراجحي كابيتال حول #الاقتصاد_السعودي والذي صدر اليوم الخميس "توجد عدة مؤشرات على تحسن أداء الاقتصاد السعودي، من بينها ارتفاع الحساب الجاري، وكذلك ارتفاع الاحتياطيات".

وأشار السديري إلى ارتفاع مستويات #الاستهلاك في السعودية بسبب تغيير السلوك، وفتح قنوات جديدة مثل السينما والتوسع في الترفيه، ما سهم في تعزيز مستويات الاستهلاك وجذب جزء من الأموال التي كانت توجه للخارج.

وذكر تقرير صدر اليوم الخميس من "الراجحي كابيتال" أن من المتوقع أن تعلن مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال عن قرارها الذي طال انتظاره حول إدراج المملكة في مؤشرها للأسواق الناشئة خلال شهر يونيو، مما سيساعد المملكة على جذب مليارات الدولارات (10 مليارات دولار تقريبا في شكل صناديق غير نشطة (صناديق مؤشرات)، إلى سوق أسهمها.