مكاسب قوية للسندات الإيطالية مع بوادر نجاح تشكيل حكومة

تواصلت مكاسب السندات الإيطالية اليوم الخميس، بعد أن شهدت الثلاثاء زيادة قوية في عوائدها على خلفية الأزمة السياسية في روما.

وكان العائد على سندات الحكومة لأجل عامين، والتي تعتبر الأكثر حساسية للنزاعات السياسية، قد هبط من 2.7%، يوم الثلاثاء إلى نحو 0.8%، في تداولات اليوم، ما يعتبر تراجعا قياسيا في هذه الفترة الزمنية.

أيضا تراجع العائد على السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات من نحو 3.4%، إلى 2.8%، اليوم.

يأتي هذا التحسن في أسعار السندات على خلفية تزايد المؤشرات على تفادي إيطاليا اللجوء إلى انتخابات جديدة، مع عمل الحزبين الفائزين بالانتخابات الأخيرة على تشكيل حكومة، يقبل بها الرئيس الإيطالي Sergio Mattarella.