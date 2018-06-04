"قطر للبترول" تنسحب من مؤتمر دولي بعد نقله للسعودية

علمت "العربية" من مصادر خاصة أن إدارة #المؤتمر_الدولي_لتكنولوجيا_البترول، أو "IPTC" قد قررت إجراء مؤتمرها الأبرز في يناير عام 2020 في الظهران إكسبو في السعودية، بدلاً من عقده في الدوحة كما كان مأمولاً من قبل شركة قطر للبترول.

وفي رد فعل على قرار "المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول" إجراء هذا المؤتمر في الظهران، قررت #قطر_للبترول الانسحاب من أي نشاط متعلق بالمؤتمر معربة عن خيبة أملها الشديدة من هذا القرار.

ويعتبر المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات IPTC واحداً من أهم المؤتمرات المتعلقة بتقنيات وعلوم البترول، وترعاه 4 من أهم جمعيات المختصين بعلوم البترول في العالم.