مباراة السعودية روسيا.. هكذا تنعكس على أسواق النفط

المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم، والتي ستجمع المنتخبين السعودي والروسي قد لا تكون من المباريات الأكثر أهمية في موازين المونديال، لكنها ربما تحدث تحولاً مهماً في #سوق_النفط العالمية، بحسب ما توقعته وكالة بلومبرغ.

فالمباراة سيحضرها ولي العهد السعودي #الأمير_محمد_بن_سلمان والرئيس الروسي #بوتين. وسيكون اللقاء بينهما موعداً مهماً على أجندة المهتمين بسوق النفط العالمية، كونه سيتطرق بالتأكيد إلى الأوضاع في السوق، والاستراتيجية المستقبلية للدولتين اللتين وضعتا معا أسس اتفاق خفض الإنتاج أواخر العام 2016، والذي أعاد التوازن إلى السوق، وقاد أسعار النفط إلى الارتفاع بنحو 50%، منذ بداية العام الحالي.

وستقام المباراة بين عملاقي #النفط قبل أسبوع فقط من انعقاد اجتماع منظمة " #أوبك" والدول المنتجة للنفط من خارجها في فيينا، والذي من المحتمل أن تتوصل روسيا والسعودية والدول المشاركة فيه إلى اتفاق على زيادة الإنتاج.

وعلى سبيل الطرافة، هناك من يترقب ما إذا كانت نتيجة مباراة المنتخبين ستترك أي تأثير على أجواء المحادثات بين ولي العهد السعودي والرئيس الروسي.