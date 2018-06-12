ترقب نتائج اجتماع الفدرالي الأميركي حول رفع الفائدة غدا

مقابلة مع مراسلة العربية في لندن كارينا كامل، للحديث عن أداء الأسواق العالمية ومن أبرز أخبارها

استقرار معدل البطالة في بريطانيا خلال إبريل

ترقب نتائج اجتماع الفدرالي الأميركي حول رفع الفائدة غداً

ترمب وكيم يوقعان وثيقة مشتركة بعد القمة التاريخية

تفاعل هادئ للأسواق الأسيوية بعد لقاء ترمب - كيم في سنغافورة

ارتفاع متواضع لأسواق الأسهم الأسيوية بعد قمة ترمب- كيم في سنغافورة

التكاليف الأمنية شكلت نصف ما دفعته الحكومة من مصاريف على القمة

تكلفة ساعة واحدة في قمة مجموعة السبعة فاقت كامل تكاليف قمة سنغافورة

قمة ترمب كيم كلفت الحكومة السنغافورية نحو 15 مليون دولار