أرامكو تتطلع للتوسع في أنشطة التكرير والبتروكيماويات

تتجه #أرامكو السعودية لتعزيز الاستثمارات في أنشطة التكرير والبتروكيماويات لضمان أسواق جديدة لخامها، وترى أن نمو #قطاع_الكيماويات محوري لاستراتيجيتها الخاصة بأنشطة المصب لتقليل مخاطر تباطؤ الطلب على #النفط.

وتقوم أرامكو، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، بتوسيع أنشطتها على مستوى العالم من خلال توقيع اتفاقيات في #أنشطة_المصب وزيادة طاقة وحداتها قبيل طرح عام أولي العام القادم، سيكون الأكبر من نوعه في التاريخ.

وقال عبد العزيز الجديمي النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو لرويترز إن الشركة النفطية الحكومية العملاقة ماضية في مشروعات بمليارات الدولارات في الصين والهند وماليزيا، وتسعى لإتمام شراكات جديدة هذا العام.

وتابع أن #أرامكو تخطط لزيادة طاقة التكرير إلى ما بين 8 و 10ملايين برميل يوميا، من حوالي 5 ملايين حاليا ومضاعفة إنتاج البتروكيماويات بحلول 2030. وتضخ أرامكو نحو 10 ملايين برميل يوميا من النفط الخام.

وقال الجديمي "استراتيجيتنا بسيطة للغاية. نريد طاقة تكريرية بنحو 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا. ونمضي قدما في محاولة لنكون أكبر رائد في الكيماويات بحلول 2040".

وقال الجديمي في مقابلة بمقر أرامكو في الظهران "السوق التي نريد أن ننمو فيها. يجب أن تكون سوقا قوية تشهد نموا مع طلب جيد، وبالطبع سيتم دمج تلك الأصول مع مجموعة أنشطة المصب".