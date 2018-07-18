السعودية.. توقع إرتفاع دخل البترول 11%

توقع مازن السديري، رئيس الأبحاث في "الراجحي كابيتال"، ارتفاع الدخل البترولي للسعودية بنسبة 11% للعام المالي الحالي، نتيجة عوامل عدة، أبرزها ارتفاع أسعار النفط العالمية، والتوقعات بزيادة حجم الإنتاج السعودي لتلبية تآكل الطلب من عدة دول يواجه إنتاجها مصاعب كبيرة مثل ليبيا وإيران وفنزويلا.

وقال السديري في مقابلة مع "العربية" إن ارتفاع دخل البترول في ميزانية السعودية للعام المالي الحالي، سيقلص العجز المتوقع بنسبة 28% من 195 مليار ريال إلى نحو 140 مليار ريال.

وأوضح أن تقديرات الميزانية بنيت على معدل سعر لبرميل النفط خلال العام يبلغ 57 دولاراً، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي 84 دولاراً للتوازن بين نفقات وإيرادات الميزانية بدون عجز، فيما تقدر "الراجحي كابيتال" 76 دولاراً لسعر النفط المطلوب لتحقيق تعادل في النفقات والإيرادات.