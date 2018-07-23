قفزة بعوائد سندات اليابان لأجل 10 سنوات

سجل العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات أكبر زيادة له في عامين اليوم وسط تقارير صحفية بأن البنك المركزي قد يبدأ بالتخفيف من التيسير الكمي.

وقد أدى ذلك الى ارتفاع الين وشهدت أسواق الأسهم هبوط مؤشر نيكي لأدنى مستوى في عشرة أيام.

وقد تدخل البنك المركزي الياباني لشراء الأوراق المالية بسعر ثابت.

تجدر الإشارة إلى أن أي تغيير للسياسة التحفيزية التي يتبعها البنك المركزي الياباني سيكون الأول منذ عام 2016 عندما وضع قيودا على منحنى العائد في محاولة لإدارة أي تأثير لمشتريات السندات والسيطرة على أسعار الفائدة السلبية.