5 مليارات دولار قيمة مشاريع "أوراسكوم" قيد التنفيذ

افتتحت في #مصر ثلاث محطات عملاقة لتوليد الكهرباء، نفذتها شركة #سيمنز_الألمانية وبلغت كلفتها 6 مليارات يورو. وكانت شركة "أوراسكوم كونستركشن" المقاول الذي نفذ محطتين من المحطات الثلاث.

وقال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع "العربية"، إن تركيز "أوراسكوم كونستركشن" قائم على الطاقة المتجددة حالياً، حيث تنفذ محطة للرياح بطاقة 250 ميغاوات، وهي أكبر من المحطة التي تم افتتاحها أمس، ومن المتوقع دخولها إلى الشبكة في النصف الثاني من 2019، إلى جانب تطوير محطة أخرى بطاقة 500 ميغاوات ستدخل الشبكة خلال سنتين ونصف السنة من الآن.

وأشار إلى أن قيمة مشاريع "أوراسكوم كونستركشن" قيد التنفيذ تبلغ 5 مليارات دولار، لافتاً إلى أن مشاريع البنية التحتية في المنطقة العربية هي الدافع للنمو في ظل الحاجة إلى مزيد من تلك المشاريع.

وأضاف أن "مترو القاهرة" مشروع ضخم حيث تقوم "أوراسكوم كونستركشن" حالياً بالشراكة مع شركاء فرنسيين ومصريين، بتنفيذ 3 مراحل من المشروع، الذي سيربط وسط القاهرة بعدة مناطق.