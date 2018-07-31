هكذا تسهم كارفور في أرباح "ماجد الفطيم" الإماراتية

ارتفعت أرباح شركة "ماجد الفطيم" الإماراتية المختصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه للنصف الأول من 2018، قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي لتبلغ 2.1 مليار درهم.

ونمت إيرادات الشركة للنصف الأول من هذا العام بنسبة 13%، مقارنة بالقترة المقابلة من العام الماضي إلى نحو 18 مليار درهم.

يذكر أن "ماجد الفطيم" افتتحت أول دار سينما متعددة شاشات العرض في السعودية، كما أنها تخطط لتدشين 600 شاشة عرض في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة آلان بجاني، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن النمو المحقق في نتائج مجموعة ماجد الفطيم ناتج عن ارتفاع الحصة السوقية والمبيعات في كافة المجالات.

وأضاف بجاني "شهدنا تحسنا في نسبة الإقبال على التجزئة من قبل المتسوقين، خاصة في مصر بعد التطورات التي شهدتها عقب تعويم العملة، كما توجد حركة في السوق السعودي، والمنطقة في تحسن مستمر".

وأشار إلى أن الإقبال على التسوق اختلف ولكن حصتنا في السوق أيضا ارتفعت، ومعدل صرف المستهلك كان له تأثير حيث شهدا تراجعا، وهذا كان له مردود بشكل عام على القطاع.

وأكد بجاني أن ثلثي إيرادات المجموعة يأتي من المولات بمعدل الثلثين، فيما يأتي الثلث من القطاع العقاري.

وتوقع بجاني الانتهاء من توفير 600 شاشة سينما في السعودية بنهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل، حيث يتم إحراز تقدم كبير في عملية تجهيزها.