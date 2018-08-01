ترمب يدرس مضاعفة الرسوم على البضائع الصينية لـ25%

مقابلة مع مراسلة العربية في لندن كارينا كامل للحديث عن الأسواق العالمية ومن أبرز أخبارها:

بيانات مشجعة من الاقتصاد الأميركي مع نهاية اجتماع الفدرالي

تقارير: ترمب يدرس مضاعفة الرسوم على البضائع الصينية من 10% الى 25%

أسعار العقارات في بريطانيا ترتفع 2.5% في يوليو بحسب نايشن وايد

نمو طفيف لقطاع الصناعة في منطقة اليورو في يوليو بحسب ماركت

مجموعة لويدز المصرفية تحقق ارتفاع بـ23% في أرباح الفصل الثاني

أرباح بنك بي ان بي باريبا تتفوق على توقعات المحللين

ارتفاع أرباح التشعيل لدى فولكس فاغن بـ25% و لكن الرؤية المستقبلية مخيبة