ترمب يدرس مضاعفة الرسوم على البضائع الصينية لـ25%

مقابلة مع مراسلة العربية في لندن كارينا كامل للحديث عن الأسواق العالمية ومن أبرز أخبارها:
بيانات مشجعة من الاقتصاد الأميركي مع نهاية اجتماع الفدرالي
تقارير: ترمب يدرس مضاعفة الرسوم على البضائع الصينية من 10% الى 25%
أسعار العقارات في بريطانيا ترتفع 2.5% في يوليو بحسب نايشن وايد
نمو طفيف لقطاع الصناعة في منطقة اليورو في يوليو بحسب ماركت
مجموعة لويدز المصرفية تحقق ارتفاع بـ23% في أرباح الفصل الثاني
أرباح بنك بي ان بي باريبا تتفوق على توقعات المحللين
ارتفاع أرباح التشعيل لدى فولكس فاغن بـ25% و لكن الرؤية المستقبلية مخيبة