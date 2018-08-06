ضغوط بيعية تهبط بمؤشر بورصة مصر دون 15700 نقطة آخر تحديث: الاثنين 24 ذو القعدة 1439 هـ - 06 أغسطس 2018 KSA 20:53 - GMT 17:53 تارخ النشر: الاثنين 24 ذو القعدة 1439 هـ - 06 أغسطس 2018 KSA 20:47 - GMT 17:47 المصدر: دبي - العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ضغوط بيعية تهبط بمؤشر بورصة مصر دون 15700 نقطة PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع مدير البحوث والاستثمار لشركة المروة لتداول الأوراق المالية محمد النجار للحديث عن أداء البورصة المصرية.