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ضغوط بيعية تهبط بمؤشر بورصة مصر دون 15700 نقطة

المصدر: دبي - العربية.نت
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مقابلة مع مدير البحوث والاستثمار لشركة المروة لتداول الأوراق المالية محمد النجار للحديث عن أداء البورصة المصرية.

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