بورصة مصر تجرب إضافة خانة ثالثة للأسهم الرخيصة

أكد إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول #الأوراق_المالية أن البورصة المصرية ستبدأ اليوم جلسة تجريبية لإضافة #خانة_عشرية_ثالثة لأسعار الأسهم الرخيصة التي تقل عن سعر2 جنيه أو 2 دولار.

وأضاف سعيد في مقابلة مع "العربية" أن هذه الممارسة مطبقة لزيادة #سيولة_الأسهم_الرخيصة، ولتمكينها من التحرك خارج نطاق الهامش المحدد بنسبة 10% لأن هذه النسبة قياساً للسعر المتدني للسهم لا تشكل شيئا يذكر.

وأشار إلى تنفيذ الجلسة التجريبية يوم الأحد الموافق 12 أغسطس بعد #جلسة_التداول في حدود الساعة 3.30 مساءً بتوقيت #القاهرة وسيكون الهدف منها تجربة هذه الآلية المتوقع لها أن تزيد سيولة الأسهم وتمكينها من الارتفاع وتحقيق معدلات معقولة من التداول.