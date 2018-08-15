تراجع أسعار عقارات لندن وارتفاعها بمعظم المناطق

مقابلة مع مراسلة العربية في لندن كارينا كامل، للحديث عن الأسواق العالمية ومن أبرز أخبارها:

العملة التركية تتماسك بعد حزمة قرارات من المركزي والحكومة

الأزمة التركية تعاود الضغط على أسواق الأسهم العالمية

تراجع مؤشرات آسيا في جلسة اليوم رغم مكاسب وول ستريت أمس

تركيا ترفع الرسوم على واردات أميركية منها السيارات

الولايات المتحدة تعد السوق الخامسة لاستقبال صادرات أنقرة

ارتفاع التضخم بأعلى من المتوقع في بريطانيا

معهد البترول: ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.7 مليون برميل

النفط يتراجع بعد زيادة المخزونات الأميركية

ارتفاع وول ستريت بدعم من التفاؤل بشأن الأرباح وتعافي الليرة التركية

تراجع أسعار العقارات في لندن مقابل ارتفاعها في معظم المناطق الأخرى