تركيا تصعد خلافها مع أميركا وترفع الرسوم على الواردات

ذكر فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، عبر حسابه على #تويتر أن بلاده قد رفعت الرسوم على بعض المنتجات الأميركية.

وكانت الجريدة الرسمية التركية قد ذكرت الأربعاء، أن تركيا رفعت الرسوم الجمركية على واردات أميركية منها سيارات الركوب، والكحوليات، والتبغ.

ورفع المرسوم، الذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان، الرسوم على سيارات الركوب 120%، وعلى المشروبات الكحولية 140%، وعلى التبغ 60%.

وزادت الرسوم أيضا على سلع منها مساحيق التجميل، والأرز، والفحم، بحسب رويترز.

وقال الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان في وقت سابق أن بلادة "ستقاطع" المنتجات الإلكترونية الأميركية، ردا على عقوبات فرضتها واشنطن على أنقرة على خلفية قضية القس الأميركي المحتجز في تركيا.

وقال في خطاب ألقاه في أنقرة "سنقاطع المنتجات الإلكترونية الأميركية"، مضيفا "إن كان لديهم الآيفون، فهناك في المقابل سامسونغ، كما لدينا فينوس وفيستل" في إشارة إلى أجهزة إلكترونية تصنع كوريا الجنوبية وتركيا.

وتأتي تصريحات أردوغان بعد هبوط #الليرة_التركية لمستويات قياسية متدنية مقابل الدولار عند 7.22 ليرة لكل دولار، قبل أن تعود وتقلص هذه الخسائر أمس ومطلع تعاملات اليوم الثلاثاء.

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قال الجمعة الماضي إنه سمح بزيادة الرسوم الجمركية على ورادات الألمنيوم والصلب من تركيا مع تصاعد التوتر بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي، بسبب سجن أنقرة قساً أميركياً، فضلاً عن قضايا دبلوماسية أخرى.