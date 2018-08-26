ما سبب الارتفاعات في سوق أبوظبي رغم غياب السيولة؟

قال وليد الخطيب المدير الشريك في "غلوبال" لتداول الأسهم والسندات، إن الأداء الإيجابي في سوق أبوظبي نجم عن الحركة على السهم القيادي "أبوظبي الأول"، الذي ارتفع منذ بداية العام بـ40%، وأثر بشكل قوي على المؤشر العام بحوالي 12%، 4% فقط في أغسطس.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أنه لم تكن هناك أخبار ومحفزات كافية تدعم هذا الارتفاع سوى عمليات الشراء الأجنبي للسهم.

وأضاف: "في سوق دبي هناك استمرار للتراجع وللضغط على الأسهم القيادية كإعمار ودبي الإسلامي، مع غياب واضح للسيولة الضعيفة في كلا السوقين الإماراتيين رغم النتائج الإيجابية لمعظم الشركات في الربع الثاني".