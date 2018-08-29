هذا السيناريو الأسوأ لعملة بريطانيا

قال عبدالعظيم الأموي، رئيس قسم الأبحاث في AswagalMal.com، إن ارتداد الجنيه #الإسترليني بعد هبوطه العنيف عقب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، كان نتيجة التفاؤل بالتوصل لاتفاق، مشيراً إلى أن الجنيه لم يحتسب حتى الآن سيناريو No deal على أمل حدوث بعض المتغيرات قبل مارس 2019، التاريخ الفعلي لـBrexit.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن بريطانيا ليست لديها خطة واضحة بعد، وأن وصول هذا التاريخ دون اتفاق والعودة إلى قوانين منظمة التجارة العالمية من شأنه أن يعيد الإسترليني إلى المستوى المتدني عند 1.18 مقابل الدولار، الذي شهدناه في المرة السابقة.