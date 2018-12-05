اجتماعات ثنائية في فيينا لحسم اتفاق خفض إنتاج النفط

تعقد اليوم اللجنة الوزارية المكلفة بمراقبة اتفاق خفض إنتاج #النفط اجتماعها في فيينا تمهيداً لانطلاق اجتماعات #أوبك وشركائها من المنتجين المستقلين غداً الخميس لبحث مستويات الإنتاج الحالي وخاصة مقترحات خفض الإنتاج، التي سيتم مناقشتها الجمعة في اجتماعات أوبك.

ونقل مراسل "العربية" ناصر الطيبي عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قوله: "نرجح وصول أوبك وشركائها لقرار بخفض الإنتاج"، وأشار إلى أن الموقف الروسي المبدئي هو الموافقة على خفض الإنتاج.

وتجهز المشاورات السابقة التي قام بها الفالح في زياراته العديدة على هامش قمة #مجموعة_العشرين من كولومبيا حتى الجزائر ونيجيريا للأرضية التي ستخرج بها المجموعة يوم الجمعة.

ومن المرتقب عقد اجتماع ثنائي ما بين الوزير السعودي والوزير الروسي وتكون المناقشة الأخيرة بين الجانبين لتحديد حجم الخفض الذي ستقوم المجموعة باتخاذه يوم الخميس ومن ثم يوم الجمعة.

ومن الأرجح أن يكون هناك خفض في الإنتاج إلا أن حجم هذا الخفض هو محل التساؤل والتفاوض وأي مستوى سيكون هذا الخفض، فبالتالي ليس تحديد هذا الرقم وإنما تحديد مستوى الإنتاج الذي سيتم الخفض عنه، هل سيكون مستويات نوفمبر من 2016 التي تم على أساسها خفض الإنتاج الرئيسي وبدأ في يناير من عام 2017، هناك أسئلة عديدة.

التخفيضات المرتقبة التي سيتم إقرارها في ديسمبر قد لا تشهد الأسواق مفعولها على أرض الواقع حتى نهاية شهر فبراير لأن هناك بعض الدول التي أتمت عمليات التعاقد والتسليم لصادراتها النفطية لشهر يناير وأيضاً لشهر فبراير، فبالتالي أي قرار سيتخذ هنا لن يظهر أثره في السوق حتى بداية شهر مارس المقبل.