ما هو مستقبل الكيان الجديد بعد دمج سبكيم والصحراء؟

قال رئيس الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال مازن السديري في مقابلة مع قناة "العربية"، عبر الهاتف إن اندماج شركتي #الصحراء_للبتروكيماويات و #سبكيم سيخلق كيانا جديدا يتمتع بمخاطر أقل.

وأضاف أن الاندماج لا يستهدف تقليص التكاليف، ولكن خفض المخاطر مع المحافظة على نفس مستوى الأرباح لإعطاء تقييم أعلى للكيان بعد الاندماج.

"سعر الصحراء تقريبا 16.5 ريال على حسب النسبة والتعويض لسبكيم والمفترض أن يكون 17.5 ريال، ومصالح الشركتين مختلفة؛ الصحراء تعتمد على البولي بروبلين ولديها استثمار في السعودي للإيثيلين، وتواجه خطر اعتمادها على منتج واحد، واللقيم لديها متذبذب، أما سبكيم فلديها تنوع نسبي، حيث تأتي 80%، من الأرباح من الميثانول، وهو منتج واحد وتغير سعر اللقيم خطر عليها".

ولفت السديري إلى أن الاندماج يخفض المخاطر من ناحية اللقيم والمنتجات، والمخاطر، فمستوى التشغيلي جيد في الشركتين، ومتوسط الأرباح في سبكيم 1.9 هلالات، ومتوسط الأرباح في الصحراء بين 1.4 و1.8 هلالات، والسهم الجديد ستكون ربحيته 1.85 هلالات.

وقال السديري "لو أخذ الكيان الجديد مكرر 11 سيصبح السعر 20.3 ريال، وسعر سبكيم حاليا سالب وهو 20.6 ريال، أي قريب من السعر بعد الاندماج".

وتوقع السديري قدرة الشركتين والكيان الجديد على الحفاظ على نفس مستوى التوزيعات، وهو 6%، أي أعلى من متوسط السوق.

وفيما يتعلق بالإدارة قال السديري إن المهندس العوهلي يتمتع بكفاءة وخبرة كافية لمواصلة النجاح.

وكانت شركة "سبكيم" قد أعلنت أنها دخلت في عملية اندماج مع شركة "الصحراء للبتروكيماويات"، من خلال الاستحواذ على جميع الأسهم المُصدرة في "الصحراء" مقابل أسهم جديدة في #سبكيم.

وكانت الشركتان قد وقعتا مذكرة تفاهم غير ملزمة في أكتوبر الماضي. طريق العرض المقترح من سبكيم بالاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في شركة #الصحراء مقابل إصدار أسهم جديدة في سبكيم.

وتضمنت الاتفاقية عند إتمام الصفقة، سيلغي إدراج جميع أسهم #شركة_الصحراء من تداول وستصبح الصحراء شركة تابعة مملوكة بالكامل لسبكيم، وبناءً على ذلك تقوم سبكيم بالإعلان عن نيتها المؤكدة بمباشرة الصفقة.