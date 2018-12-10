شركات التكنولوجيا المالية جمعت 42 مليار دولار بـ6 أشهر

نضوج سريع تشهده شركات التكنولوجيا المالية على الساحة العالمية، حيث تمكنت من جمع حوالي 42 مليار دولار في النصف الاول من العام، وهو مبلغ قياسي.

خدمات التداول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أصبحت متوفرة في منطقتنا، وهو قطاع يوفر فرصا كثيرة. فالأموال التي تديرها صناديق تعتمد على قرارات المعادلات الرياضية ستتخطى تريليون دولار بنهاية العام.

خدمات تعتبر جديدة في المنطقة لذلك تأخذ الشركات التي توفر هذه الخدمات حاضنات الأعمال والمسرعات مقرا للانطلاق.

شركات المستقبل في التكنولوجيا المالية من المتوقع أن تستقطب استثمارات بمليارين دولار في دول الخليج في السنوات العشرة القادمة.

مقابلة مع نادين مزهر شريك مؤسس في "سروة للثروة الرقمية"، وليد ديب شريك مؤسس في "Addenda".