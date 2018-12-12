هكذا تستفيد "ماي" بعد تجاوزها اقتراع سحب الثقة

مقابلة مع أشرف العايدي المدير التنفيذي لشركة انترماركت استراتيجي للحديث عن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وأسعار الجنيه الاسترليني.

وأعلن 158 نائباً من حزب المحافظين دعمهم لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام تصويت سحب الثقة.

وكانت ماي قد تعهدت بمحاربة التصويت المرتقب الليلة لسحب الثقة منها.

وفي كلمة لها صباح اليوم، تمسكت ماي بالاتفاق الموقع مع القادة الأوروبيين.

وحذرت ماي من خطر الانقسام في حال عدم التصويت على اتفاق بريكست، وقالت "أي تغيير في القيادة يعني تأجيل أو إلغاء اتفاق بريكست، الشعب يريد منا أن نمضي قدما في اتفاق بريكست".

وأضافت ماي "لا ينبغي أن نخاطر بإعطاء نواب المعارضة السيطرة على مفاوضات بريكست".