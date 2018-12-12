مكاسب للاسترليني مع ترقب تصويت سحب الثقة من "ماي"

مقابلة مع مراسلة العربية في لندن كارينا كامل للحديث عن ملف بريكست ومن أبرز الأخبار:

"ماي" تواجه سحب الثقة.. و"البريكست" يزداد تعقيدا

تصويت مفاجئ على سحب الثقة من رئيسة الحكومة مساء اليوم

100 نائبا من الحزب المحافظ يعلنون تأييد ماي

"تيريزا ماي" تتعهد بمحاربة التصويت بسحب الثقة منها

"تيريزا ماي" تؤكد تمسكها بالاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي

"ماي" تحذر من خطر الانقسام في حال عدم التصويت على اتفاق "البريكستط

"ماي": أي تغيير في القيادة يعني تأجيل أو إلغاء اتفاق "البريكست"

مكاسب للاسترليني وسط ترقب التصويت على سحب الثقة من "ماي"