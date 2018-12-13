بريطانيا.. تكهنات بسعي حزب العمال لسحب الثقة من الحكومة

مقابلة مع مراسلة العربية في لندن كارينا كامل للحديث عن تطورات اتفاق بريكست بعد اجتياز رئيسة الوزراء تيريزا ماي امتحان سحب الثقة، ومن أبرز الأخبار:

"تيريزا ماي" تعود إلى بروكسل بعد نجاتها من تصويت سحب الثقة

تحركات الاسترليني مع تجاوز ماي اختبار سحب الثقة

الاتحاد الأوروبي يرفض إعادة التفاوض على اتفاق البريكست

هل تستقيل "تيريزا ماي" إذا سقط اتفاق البريكست في البرلمان؟

تكهنات باحتمال سعي حزب العمال لسحب الثقة بالحكومة

تداعيات أزمة "البريكست" تستمر بالضغط على القطاع العقاري

تراجع مؤشر أسعار العقارات لأدنى مستوى منذ 2012 في نوفمبر