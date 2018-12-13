صناع التغيير | براين تشيسكي..  الوجه الجديد للفنادق

براين تشيسكي الرئيس التنفيذي لـ Airbnb

مر بضائقة مالية وهو في عمر 25 عاما دفعته لتأجير سرير في شقته

فجاءت الفكرة مع شريكين آخرين: تأجير المساكن

هز عرش الفنادق حول العالم

Airbnb تعني أكبر 5 فنادق

Airbnb بعد 10 سنوات:

300 مليون مستخدم

5 ملايين منزل حول العالم

للنساء الحصة الأكبر: 55 % كسبن 20 مليار دولار في 2018

يقول "على الشركات التركيز أكثر على المسؤولية الاجتماعيةوليس فقط النمو "

"لا تتخلى عن أفكارك حتى لو فشلت مرارا"

"إذا أردت النجاح ركز على الاستثمار طويل الأجل"

"اصنع شيئا سيعشقه 100 شخص وليس ما قد يُعجب مليون"

يخصص 50 % من ثروته للأعمال الخيرية