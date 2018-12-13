صناع التغيير | براين تشيسكي..  الوجه الجديد للفنادق

براين تشيسكي الرئيس التنفيذي لـ Airbnb
مر بضائقة مالية وهو في عمر 25 عاما دفعته لتأجير سرير في شقته
فجاءت الفكرة مع شريكين آخرين: تأجير المساكن
هز عرش الفنادق حول العالم
Airbnb تعني أكبر 5 فنادق
Airbnb بعد 10 سنوات:
300 مليون مستخدم
5 ملايين منزل حول العالم
للنساء الحصة الأكبر: 55 % كسبن 20 مليار دولار في 2018
يقول "على الشركات التركيز أكثر على المسؤولية الاجتماعيةوليس فقط النمو "
"لا تتخلى عن أفكارك حتى لو فشلت مرارا"
"إذا أردت النجاح ركز على الاستثمار طويل الأجل"
"اصنع شيئا سيعشقه 100 شخص وليس ما قد يُعجب مليون"
يخصص 50 % من ثروته للأعمال الخيرية