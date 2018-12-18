هبوط النفط.. هل يستمر؟

توقع الخبير النفطي كامل الحرمي أن تستمر موجة الهبوط في أسعار #النفط، طالما أن هناك عوامل ضاغطة تتمثل في تراجعات أسواق الأسهم والتجارة الدولية.

وقال في مقابلة مع "العربية" إن من المتوقع رفع سقف خفض إنتاج النفط المتفق عليه بين "أوبك" ومنتجين مستقلين إلى 1.5 مليون برميل يومياً.

وأشار إلى أن منتجي النفط الصخري يعانون من مشكلة تصريف الكميات الهائلة في الأسواق المحلية، لأن المصافي باتت بحاجة إلى نوع آخر من النفوط.

وانخفضت أسعار خام #برنت بما يزيد عن دولار، اليوم الثلاثاء، متراجعة للجلسة الثالثة على التوالي، في الوقت الذي يثور فيه القلق بشأن فائض المعروض جراء تقارير عن تزايد المخزونات، وتوقعات بإنتاج قياسي من #النفط_الصخري في الولايات المتحدة.

وقال متعاملون إن الأسعار تتعرض لضغوط بسبب المخاوف بشأن الطلب على النفط في المستقبل، في ظل ضعف النمو الاقتصادي العالمي والشكوك بشأن فعالية تخفيضات الإنتاج المزمعة التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 58.62 دولار للبرميل، منخفضة 99 سنتاً أو 1.66% مقارنة مع الإغلاق السابق، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 91 سنتاً أو 1.82% إلى 48.97 دولار للبرميل.

وخسر برنت ما يزيد عن 4% في الجلسات الثلاث الأخيرة.