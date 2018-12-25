أكوا باور: مليارا ريال تكلفة مشروع تحلية المياه في رابغ

وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أمس الاثنين، اتفاقية تنفيذ أولى مبادرات برنامج التخصيص في السعودية، والتي تتمثل في توقيع اتفاقية مشروع إنتاج المياه المستقل من #محطة_التحلية في رابغ (المرحلة الثالثة)، بسعة تصميمية قدرها 600 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.

ومن المتوقع أن يغذي المشروع الجديد احتياج منطقة مكة المكرمة من المياه المحلاة، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد، فيما تم طرح المشروع على المستثمرين بنظام البناء والتشغيل والتملك، وفاز به التحالف الذي تقوده شركة #أكوا_باور.

وفي مقابلة مع "العربية"، أكد ثامر الشرهان، العضو المنتدب لشركة "أكوا باور"، أن تكلفة المشروع الجديد لتحلية المياه في رابغ تبلغ أكثر من ملياري ريال.

وأوضح أن فترة التنفيذ 34 شهراً، ومدة الاتفاق 25 عاماً من بداية الإنتاج المتوقعة في بداية عام 2021.

وأضاف أن التعرفة التي فازت بها الشركة مثالية وتنافسية، حيث تشمل عملية الإنشاء والتمويل والتشغيل خلال فترة الاتفاقية.

ولفت إلى أن "أكوا باور" شركة سعودية بحضور عالمي، ولديها حرص للمساهمة في خصخصة القطاع العام ضمن قطاع المياه والكهرباء، مشيراً إلى أن خبرة الشركة وتنافسيتها خارج المملكة، يمكن أن تمثل إضافة كبيرة لقطاع الخدمات في #السعودية.