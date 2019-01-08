خبير: الين أقوى العملات الرئيسية في 2018

توقع أشرف العايدي المدير التنفيذي لشركة "انترماركت استراتيجي"، أن يشهد الدولار مزيداً من الانخفاض في 2019، معتبراً أن تراجع أسعار #النفط يدعم منطقة اليورو أكثر من الولايات المتحدة، التي دخلت نادي مصدري النفط أخيراً.

وقال في مقابلة مع "العربية" إن الين الياباني شهد أداءً أقوى من العملة الأميركية في 2018، فيما احتل #الدولار المرتبة الرابعة فقط ضمن العملات الرئيسية الأفضل أداءً في العام المنصرم، مسبوقاً بعملات الدنمارك وسويسرا واليابان.

وتوقع أيضاً أن يشهد مؤشر #داو_جونز الأميركي مزيداً من الارتفاعات بحدود 1500 إلى 2000 نقطة إضافية، في حال أحجم #الفيدرالي عن رفع الفائدة في شهر مارس المقبل مع اشتداد المضاربات.

وقال إن الاقتصاد العالمي سيدخل في نوع من الركود خلال 2019، وسيتبدى الانكماش في الربع الرابع، لكنه لن يكون بقوة أزمة عام 2008، مشيراً إلى أن اضطرابات الأسواق في 2018 ستمتد إلى العام الجديد.