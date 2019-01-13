"منافع" تطلق عمليات تمويل الملكية الجماعية بالسعودية

أطلقت شركة #منافع_المالية، وهي أول شركة #تقنية مالية مرخصة من هيئة السوق المالية #السعودية، منصتها الاستثمارية بشكل رسمي.

وتعد خدمة تمويل #الملكية_الجماعية قناة استثمارية جديدة تضاف لبقية القنوات الاستثمارية في المملكة.

وتعتزم شركة "تطبيق تصويت" لتقنية المعلومات أن تجمع من خلال منصة "منافع" حوالي 3 ملايين ريال مقابل 25%، من قيمة الشركة.

كيف تجمع الأموال وتستثمر عبر منصة "منافع" المالية؟

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، قال الرئيس التنفيذي لشركة منافع المالية عبدالعزيز العدواني، إن شركة منافع المالية حصلت على ترخيص من هيئة السوق المالية منذ 6 أشهر، وقد قمنا خلالها بتجهيز النظام والتعاقد من البنوك.

وأضاف "من خلال منصة منافع بإمكان أي مستثمر من التسجيل وبدء الاستثمار، سواء كان مستثمرا مبتدئا أو مؤهلا أو محترفا، والحد الأدنى لاستثمار المبتدئين ألف ريال والأقصى 20 ألف ريال".

وقال "من خلال منصة منافع أي مستثمر بإمكانه التسجيل عبر إدخال رقم الهوية الخاص به وسينشأ له حساب الاستثمار، وبعدها إما يقوم بتحويل الأموال من خلال حسابه أو بطاقات مدى وقريبا سيكون الاكتتاب متاحا من خلال بطاقات فيزا وماستر كارد".

وأشار إلى أنه بعد إتمام هذه الخطوات يحصل المستثمر على حصة في الشركة وتكون شركة مساهمة مغلقة، وتسجل جميع ملكيات المكتتبين ثم يسلم كل مكتتب سجلا بملكيته.

وحول مسألة التخارج قال إن المنصة لا توفر طريقة للتخارج حتى الآن، وبإمكان المستثمرين الذهاب إلى المواد التعليمية ومركز المعرفة على منصة منافع لمعرفة آليات التخارج من استثماره.

وأوضح أن المنصة تطبق اشتراطات على الشركات التي تقوم بطرحها، ومن أهمها أن يكون جمع الأموال بهدف التوسع وليس التخارج، وأن يكون الحد الأدنى للشركة مليوني ريال، والأقصى 20 مليون ريال.