فرنسا تتهيأ لسيناريو "بريكست بدون اتفاق"

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اليوم الخميس، إطلاق خطة مرتبطة باحتمال حدوث "بريكست بدون اتفاق".

وأوضحت مراسلة العربية في لندن، كارينا كامل، أن #فرنسا بدأت تتهيأ لهذا الاحتمال بوضع خطة طوارئ نظراً للحركة التجارية الحيوية بين الجانبين، ووجود صناعات عديدة تعتمد اعتماداً كلياً على سلاسة تنقل الأفراد والبضائع.

وقالت: "ما نعرفه حتى الآن أن الحكومة الفرنسية تستثمر 50 مليون يورو لتهيئة الموانئ والمطارات المختلفة للتعامل مع #بريكست بدون اتفاق، كما تم تعيين موظفين إضافيين على الحدود الفرنسية البريطانية".

ولفتت إلى أن ثمة مشكلة تتعلق بكيفية التعامل مع الأعداد الكبيرة من البريطانيين المقيمين في فرنسا، مضيفة أن الحكومة الفرنسية أبدت استعدادها لطرح حزمة الإجراءات على البرلمان.