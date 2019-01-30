"الإنماء" : 4.5 مليار ريال زيادة بمحفظة التمويل في 2018

قال الرئيسُ التنفيذي لمصرف الإنماء عبد المحسن الفارس في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن كافة القطاعات في المصرف حققت نموا في 2018.



وأضافت "قطاع الاستثمارات حققت نموا ممتازا، ومحفظة التمويل أضافت أكثر من 4.5 مليار ريال، وخلال عام 2018، تم إطلاق عدد كبير من المنتجات والخدمات لأول مرة، وقد أسهمت في نمو قاعدة الشركاء".

ولفت الفارس إلى أنه تم إطلاق فتح الحساب الجاري على الإنترنت، وبطاقة العملات المتعددة والتي تحقق تكلفة أقل وتقلل مخاطر حمل النقود تستخدم في السفر والتحويل الإلكتروني.

وحقق مصرف الإنماء قفزة بـ25% في الأرباح السنوية لعام 2018، مسجلاً 2.5 مليار ريال مقابل مليارين في العام الذي سبق.

وأرجع المصرف في بيان على موقع #السوق_السعودية #تداول، ارتفاع صافي الربح إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات بنسبة 11٪، نتيجة ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار، ومكاسب الاستثمارات، ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تبادل العملات.

في المقابل، انخفض إجمالي مصاريف العمليات في بنك الإنماء بنسبة 1٪، بسبب تراجع مخصصات انخفاض القيمة ومصاريف الاستهلاك، والتي خفّضت جزئياً الزيادة في تكاليف الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية.