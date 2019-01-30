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لماذا تراجع سهم دبي الاسلامي رغم ارتفاع الأرباح 13%؟

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع عصام قصابية محلل أول للأسهم في ميناكورب للخدمات المالية للحديث عن نتائج بنك دبي الإسلامي.

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