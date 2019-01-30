لماذا تراجع سهم دبي الاسلامي رغم ارتفاع الأرباح 13%؟ آخر تحديث: الأربعاء 23 جمادي الأول 1440 هـ - 30 يناير 2019 KSA 19:05 - GMT 16:05 تارخ النشر: الأربعاء 23 جمادي الأول 1440 هـ - 30 يناير 2019 KSA 17:08 - GMT 14:08 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك لماذا تراجع سهم دبي الاسلامي رغم ارتفاع الأرباح 13%؟ PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع عصام قصابية محلل أول للأسهم في ميناكورب للخدمات المالية للحديث عن نتائج بنك دبي الإسلامي.