هذه اتجاهات السوق العقارية في الرياض

أظهر تقرير لشركة CBRE للسوق العقارية في مدينة الرياض استمرار نشاط وزارة الإسكان السعودية لدعم مشاريع الإسكان للطبقة المتوسطة.

وتوقع التقرير تسليم أكثر من 130 ألف وحدة عقارية في مدينة الرياض في السنوات الثلاث المقبلة.

وفيما يتعلق بالأسعار ذكر التقرير أن #أسعار_الوحدات_السكنية انخفضت بنسبة 3%، مقابل انخفاض بنسبة 4%، في أسعار الفلل للعام الماضي.

وحسب التقرير، تراجعت #أسعار_الإيجارات بنسبة 4%، للشقق مقابل انخفاض بنسبة 6%، لوحدات الفلل.

وفي مقابلة مع "العربية" قالت أسماء الدقاق المدير الأول للاستشارات الاستراتيجية في CBRE، إن الحكومة تدعم بقوة رفع نسب تملك السعوديين للمنازل، عبر برامج وزارة الإسكان، علاوة على التعاون مع القطاع الخاص.

وأشارت الدقاق إلى وجود طلب هائل بالنسبة للوحدات ميسورة التكلفة وهذا الاتجاه مستمر خاصة في الرياض وكذلك على الوحدات ذات المساحة الأقل.

ولفتت إلى أن الوحدات المكتبية تشهد تراجعا، حيث يشهد هذا السوق تغيرات ملحوظة، مع طلب الشركات على مساحات مكتبية مرنة، وتضم أيضا مساحات التجزئة.