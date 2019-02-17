السعودية.. 12.8 ألف مستفيد من برنامج سكني خلال يناير

كشف برنامج #سكني التابع لوزارة الإسكان #السعودية عن إجمالي أعداد الأسر السعودية التي استفادت بشكل فعلي من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يوفرها البرنامج خلال شهر يناير الماضي.

وبين البرنامج في بيان صحافي السبت، أن إجمالي عدد هذه الأسر المستفيدة في شهر يناير وصل إلى 12.877 من المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، منهم 6499 أسرة سكنت منازلها، فيما بلغ عدد الأسر التي استفادت خلال عام 2018 أكثر من 157 ألف أسرة.

وأصدر برنامج "سكني" السبت تقريره لشهر يناير، والذي تضمن الكشف عن أعداد المستفيدين بشكل فعلي من الخيارات السكنية التي يوفرها، موضحاً بأرقام الهوية الوطنية والمناطق أسماء هؤلاء المستفيدين.

كما تضمن الإصدار تفاصيل ما تم تقديمه خلال الفترة الماضية من خيارات سكنية، وحلول تمويلية للمواطنين، ومتابعة للمشاريع السكنية التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل التقرير من خلال الرابط: https://sakani.housing.sa/sakani-reports.