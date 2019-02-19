المراعي تعقد اجتماعات مع مستثمرين للترويج لإصدار صكوك

كشفت شركة " #المراعي" أنها تعتزم عقد اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط استعدادا لطرح صكوك دولية محتملة.

وقالت الشركة في بيان لها إنها قامت بتعيين كل من بنك أبوظبي الأول وبنك اتش إس بي سي كمنسقين رئيسيين ومع جي آي بي كابيتال وجي بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد كمديري اكتتاب وذلك لترتيب تلك اللقاءات.

وأشارت #شركة_المراعي إلى أن تلك اللقاءات تأتي استعدادا لطرح #صكوك بالدولار الأميركي ذات أولية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام RegS، وبمدد استحقاق متوسطة، ضمن برنامج الصكوك الذي أسسته حديثاً بقيمة ملياري دولار.