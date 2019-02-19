هوندا تعتزم إغلاق مصنعها في بريطانيا

قال عضو بالبرلمان إن شركة صناعة السيارات اليابانية #هوندا ستعلن إغلاق مصنع السيارات الوحيد لها في #بريطانيا في 2022 مما سيؤدي لفقد 3500 وظيفة، في أحدث ضربة لصناعة السيارات في بريطانيا مع اقتراب انسحابها من الاتحاد الأوروبي.

ومصنع هوندا في سويندون بجنوب إنجلترا هو الثاني الذي ستغلقه هوندا في 2022.

وقالت شركة صناعة السيارات قبل أكثر من عام إنها ستغلق أحد مصانعها في #اليابان في 2022 سعيا لدمج مواقع الإنتاج مع تركيزها على تكنولوجيا السيارات الجديدة.

وأنتجت هوندا أكثر من 160 ألف سيارة في سويندون حيث تصنع النسخة الهاتشباك من الطراز سيفيك الرائج، أي أقل بقليل من 10% من إجمالي إنتاج بريطانيا البالغ 1.52 مليون سيارة.

وأوضح عضو البرلمان جاستين توملينسون من سويندون أمس الاثنين إنه اجتمع مع وزير الأعمال وممثلين من هوندا حيث أكدوا الخطوة.

وأضاف لرويترز "من المقرر صدور بيان صباح غد. من الواضح أن الخبر انتشر مبكرا".