هذه العوامل أدت إلى تحركات قوية للأسهم الإماراتية آخر تحديث: الاثنين 19 جمادي الثاني 1440 هـ - 25 فبراير 2019 KSA 16:37 - GMT 13:37 تارخ النشر: الاثنين 19 جمادي الثاني 1440 هـ - 25 فبراير 2019 KSA 16:36 - GMT 13:36 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هذه العوامل أدت إلى تحركات قوية للأسهم الإماراتية PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع علي تقي رئيس قسم الأسهم في بنك رسملة الاستثماري المحدود للحديث عن أسباب التحركات القوية للأسهم الإماراتية.