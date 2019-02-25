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هذه العوامل أدت إلى تحركات قوية للأسهم الإماراتية

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع علي تقي رئيس قسم الأسهم في بنك رسملة الاستثماري المحدود للحديث عن أسباب التحركات القوية للأسهم الإماراتية.

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