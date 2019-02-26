شركة "المراعي" تبدأ طرح صكوك دولية لـ5 سنوات

بدأت شركة #المراعي في طرح صكوك بالدولار الأميركي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام "RegS"، حيث سيتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق كما ذكرت الشركة.

وسيبدأ تاريخ بداية الطرح في 2019-02-26، ونهاية الطرح في 2019-02-27، وستكون الفئة المستهدفة من الإصدار المستثمرين المؤسسيين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

وقالت الشركة إن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي بنك أبوظبي الأول وبنك الخليج الدولي وبنك اتش إس بي سي وجي بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد.

كما قالت "المراعي" إن الحد الأدنى للاكتتاب سيكون 200,000 دولار أميركي ومضاعفات لا تتعدى كل منها 1,000 دولار أميركي فيما يتجاوز ذلك، حسب ظروف السوق، كما ستكون مدة استحقاق "الصك/ السند" 5 سنوات.