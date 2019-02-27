أكبر منشأة لتخزين النفط في العالم ستكون في الإمارات

أعلن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، على تويتر، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك" قد وقعت اتفاقا مع SKEC " إس كي إي سي" للهندسة والبناء الكورية الجنوبية، لبناء أكبر منشأة لتخزين النفط الخام في العالم في إمارة الفجيرة.

وأضاف أن تكلفة المشروع ستبلغ 4.4 مليار درهم وستبلغ سعته 42 مليون برميل.



وكانت أعلنت #أدنوك الثلاثاء، عن توقيع اتفاقات إطارية مع 3 شركات طاقة في كوريا الجنوبية لاستكشاف فرص النمو محليا ودوليا.

وتغطي الاتفاقات المبرمة مع كوريا جاس وشركة النفط الوطنية الكورية وجي.اس إنرجي فرصا للنفط الخام و #الغاز_الطبيعي المسال في قطاعات المصب والمنبع وتموين السفن.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية #أدنوك المملوكة لحكومة #أبوظبي ، قد أعلنت الأحد أنها وقعت اتفاقية في مجال البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط بقيمة 4 مليارات دولار مع شركتي الاستثمار الأميركيتين كيه.كيه.آر و #بلاك_روك.

وذكرت أدنوك في بيان أن شركة جديدة تحمل اسم #أدنوك لأنابيب النفط ستستأجر حصة أدنوك في 18 أنبوبا تنقل النفط الخام والمكثفات من امتيازات أدنوك البرية والبحرية لمدة 23 عاما.

وستقوم الصناديق التي تديرها كل من BlackRock وKKR بتأسيس تحالف تحصلان من خلاله على نسبة 40%، في "أدنوك لأنابيب النفط" فيما تحتفظ أدنوك بنسبة 60%، وكذلك بحق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب. ومن المتوقع إتمام هذه الصفقة في الربع الثالث من هذا العام.

وسوف تحقق هذه الاتفاقية، عوائد لأدنوك تقارب 4 مليارات دولار تدفع مقدما.