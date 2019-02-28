تراجع التفاؤل بالتوصل لاتفاق تجاري بين أميركا والصين آخر تحديث: الخميس 22 جمادي الثاني 1440 هـ - 28 فبراير 2019 KSA 18:51 - GMT 15:51 تارخ النشر: الخميس 22 جمادي الثاني 1440 هـ - 28 فبراير 2019 KSA 18:46 - GMT 15:46 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تراجع التفاؤل بالتوصل لاتفاق تجاري بين أميركا والصين PDF اطبع حجم الخط تراجع التفاؤل بالتوصل لاتفاق تجاري بين أميركا والصين مع سعي وزارة التجارة إلى تغييرات جذرية في النموذج التجاري الصيني.