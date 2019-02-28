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تراجع التفاؤل بالتوصل لاتفاق تجاري بين أميركا والصين

المصدر: العربية.نت
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تراجع التفاؤل بالتوصل لاتفاق تجاري بين أميركا والصين مع سعي وزارة التجارة إلى تغييرات جذرية في النموذج التجاري الصيني.

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