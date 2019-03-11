"نيسان" ترفض طلب منقذها "غصن" حضور اجتماع مجلس الإدارة

منعت محكمة يابانية، الاثنين، كارلوس غصن من حضور اجتماع لمجلس إدارة مجموعة نيسان، بحسب وسائل إعلام محلية، في وقت يقوم الرئيس السابق للمجموعة، الذي أفرج عنه بكفالة، بتحضير دفاعه في مواجهة اتهامات له بمخالفات مالية.

وكانت نيسان قد أقالت غصن بعد وقت قصير على توقيفه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في طوكيو، لكن لا يمكن إقالته رسمياً من مجلس الإدارة بدون اجتماع استثنائي للمساهمين. . ومن المتوقع عقد اجتماع في الثامن من نيسان/إبريل.

وأفادت كل من شبكة "إن.إتش.كي" العامة وصحيفة نيكي اليومية عن القرار، لكن لم يتسن الاتصال بالمحكمة على الفور لتأكيد الأنباء.

ويعقد مصنّع السيارات الياباني اجتماعاً لمجلس إدارته الثلاثاء في يوكوهاما قرب طوكيو.

وكان محامي غصن، جونيشيرو هيروناكا، قد قال، في وقت سابق الاثنين، إن موكله "عليه واجب" حضور اجتماع مجلس الإدارة ويريد أن يحضره -- في حال أعطت المحكمة الضوء الأخضر لذلك.

وتم الإفراج عن غصن في السادس من آذار/مارس بكفالة تبلغ نحو 9 ملايين دولار.

ومن ضمن شروط الإفراج عنه، يمنع عليه الاتصال بأشخاص قد يكونون على صلة بقضيته، ومن بينهم مدراء تنفيذيون في نيسان يرجح أن يحضروا اجتماعات مجلس الإدارة، مثل الرئيس التنفيذي، هيروتو سايكاوا.

وكان غصن قد أنقذ شركة نيسان من الإفلاس عام 2000، وحولها للربحية خلال عام واحد، فأنهى 20 مليار دولار من الديون خلال 3 سنوات، وكانت وقتها توصف هذه المهمة بالمستحيلة.

ويعد كارلوس غصن واحداً من أبرز 50 رجلاً في عالم السياسة والأعمال.