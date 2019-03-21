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جي بي مورغان: تمديد بريكست 3 أشهر لن يزيل عدم اليقين

المصدر: العربية.نت
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أكد الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan أن طلب تيريزا ماي تمديد الموعد النهائي للبريكست بثلاثة أشهر لن يقلل من حالة عدم اليقين.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد الأوروبي Donald Tusk أن التمديد القصير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمر ممكن - لكنه مشروط بتصويت البرلمان البريطاني على خطة ماي بأسرع وقت ممكن.

ويفتح هذا التأجيل قصير المدى لموعد بريكست حتى نهاية يونيو يفتح الباب أيضا أمام خطر الخروج من دون اتفاق.

ويتوجه زعيم المعارضة جيريمي كوربن الى بروكسل لتقديم خطة بديلة لخطة ماي، حيث قال إنه يمكن الحصول على إجماع عليها في البرلمان البريطاني.

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