خبير: نستبعد وصول النفط لـ70 دولاراً

استبعد الخبير النفطي، كامل الحرمي، وصول سعر برميل النفط، إلى 70 دولاراً، مشيراً إلى أنه سيظل دائما دون الـ70 دولاراً.

وأضاف الحرمي أنه توجد أسباب تعضض هذه النظرية من بينها زيادة الصادرات الأميركية من النفط الخام، وكذلك زيادة إنتاج النفط الصخري.

ولفت إلى أن إنتاج أميركا متواصل ومستمر فوق 12 مليون برميل، وهذا يدعم بقاء الأسعار دون مستوى 70 دولاراً.

وفي سياق متصل قال الحرمي إن استقرار الأسعار دون 70 دولاراً يأتي على الرغم من الخوف من قيام ترمب بتشديد العقوبات على النفط الإيراني عند مليون برميل، لأن ترمب لن يرضى بوصول النفط لمستوى 70 دولاراً، وهو مقبل على فترة انتخابية، وبإمكانه اللجوء لضخ كميات كبيرة من المخزون لتهدئة الأسعار.